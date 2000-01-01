13.10 14:00 MIGnews.com

Диетологи рассказали, как сохранить здоровье суставов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Употребляемые в пищу продукты оказывают значительное влияние на состояние суставов, при чем питание может как защищать от суставных проблем, так и способствовать их развитию.В частности, отмечают специалисты, при артритах противопоказаны насыщенные жиры, которые содержатся в сыре, красном мясе и сливочном масле. Исследования показали, что такие жиры могут активизировать воспалительные процессы в организме. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, в частности продукты животного происхождения, провоцируют повышенную выработку ферментов, активизирующих воспаление — простагландинов.Ученым хорошо известно, что так называемый западный стиль питания, насыщенный животными жирами и маслами, в которых содержатся жирные кислоты омега-6, также способствует возникновению проблем с суставами. Жирные кислоты омега-6 содержатся, в частности, в кукурузном, подсолнечном масле, масле ростков пшеницы и кунжутном масле. При артрите и других заболеваниях суставов данные кислоты запускают в организме цепь химических реакций, которая усугубляет воспалительный процесс в суставах.Кроме того, для людей с ослабленными суставами по-особому вредны трансжиры – искусственные жиры, которые содержатся в тортах, пирожных, выпечке, творожных сырках. Словом, в той кондитерской продукции, которая готовится с использованием маргарина. Но также трансжиров много в фастфуде и полуфабрикатах.Чтобы не допускать обострений суставных болезней, врачи рекомендуют строго контролировать потребление соли – ее избыток ведет к отекам и частым воспалениям. Людям с ревматическими заболеваниями в общем рекомендуется меню, основанное на недосоленной и пресной пище.Боль при ревматоидном артрите способны усиливать продукты и блюда, насыщенные сахаром. Это связано с тем, что сахар активизирует в организме выработку цитокинов, воспалительных компонентов.Наряду с сахаром противопоказаны продукты и блюда из белой муки, которые подобно сладостям вызывают резкий прирост глюкозы в организме. Медики настоятельно рекомендуют следить за питанием тем, кто уже столкнулся с больными суставами, ведь эффективных способов лечения заболеваний суставов пока, увы, не существует.