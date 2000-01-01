13.10 10:52 MIGnews.com

Онкологи обнаружили неожиданный канцероген

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Любители курятины оказались в группу повышенного риска развития рака.К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета по итогам масштабного исследования, сказано в статье Journal of Epidemiology and Community Health.Ученые наблюдали за питанием 475 000 британцев, за которыми они следили в период с 2014 по 2016 год. За это время у 23 000 человек был обнаружен рак.Проанализировав случаи выявления рака в соотношении с особенностями питания людей, ученые установили, что существует связь между употреблением курятины и склонностью к развитию раковых заболеваний. В частности, такую связь они определили в отношении неходжкинской лимфомы, являющейся гематологическим онкозаболеванием.Кроме того, среди мужчин-любителей курятины была зафиксирована подверженность раку простаты, а среди людей обоих полов, часто употреблявших курицу – склонность к меланоме.Причина, по которой курятина провоцирует развитие рака, специалисты пока сказать не могут, ими установлена лишь корреляция. Ученые намерены продолжать изучать обнаруженную проблему, чтобы установить причины, делающие поклонников куриного мяса склонными к заболеванию онкологическими недугами.