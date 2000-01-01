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Во Франции введут запрет на кабинки искуственного загара 13.10 21:35   MIGnews.com

Во Франции введут запрет на кабинки искуственного загара

Организация гражданского контроля Франции призывает отказаться от соляриев, так как, по их мнению, их использование вызывает рак.

Кабинки искусственного загара являются причиной 43% случаев меланомы среди молодежи Франции.

"Ждать больше не вариант, - говорит Оливье Меркель из Anses, децентрализованного агентства социального страхования Аргентины. "Уже установлено, что под воздействием ультрафиолетовых лучей солярия кожа стареет в четыре раза быстрее."

У людей, которые посещают солярии до 35 лет, риск развития меланомы на 59% выше. В 2015 году во Франции было зарегистрировано 14 325 случаев заболевания меланомой, из которых 382 были вызваны использованием соляриев.

Первой запрет на кабинки искусственного загара ввела Бразилия в 2009. В том же году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала воздействие ультрафиолетовых солнечных ламп, как канцерогенное для человека.


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