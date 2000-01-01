13.10 21:35 MIGnews.com

Во Франции введут запрет на кабинки искуственного загара

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Организация гражданского контроля Франции призывает отказаться от соляриев, так как, по их мнению, их использование вызывает рак.Кабинки искусственного загара являются причиной 43% случаев меланомы среди молодежи Франции."Ждать больше не вариант, - говорит Оливье Меркель из Anses, децентрализованного агентства социального страхования Аргентины. "Уже установлено, что под воздействием ультрафиолетовых лучей солярия кожа стареет в четыре раза быстрее."У людей, которые посещают солярии до 35 лет, риск развития меланомы на 59% выше. В 2015 году во Франции было зарегистрировано 14 325 случаев заболевания меланомой, из которых 382 были вызваны использованием соляриев.Первой запрет на кабинки искусственного загара ввела Бразилия в 2009. В том же году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала воздействие ультрафиолетовых солнечных ламп, как канцерогенное для человека.