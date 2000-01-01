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Ученые: подсолнечное масло полезней чем оливковое | Фото:14.10 02:32   MIGnews.com

Ученые: подсолнечное масло полезней чем оливковое

Результаты исследования ученых из Германского института питания человека Потсдам-Реббрюке показали, что замена насыщенного жира в рационе ненасыщенным жиром снижает уровень вредного холестерина.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает Medical News Today.

Согласно новому опыту, подсолнечное масло лучше чем оливковое влияет на уровень холестерина в крови.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировал воздействие нескольких масел и твердых жиров на липиды крови.

С работой ученых можно ознакомиться в журнале Journal of Lipid Research.


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