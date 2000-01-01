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Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин | Фото:14.09 06:22   MIGnews.com

Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин

Мед снижает потенцию у мужчин, хотя более ранние исследования свидетельствовали об обратном.

К такому выводу пришли швейцарские ученые из Университета Невшателя, протестировав около двухсот образцов продукта из нескольких стран мира, передает издание "Тестостерон".

Согласно результатам эксперимента, в 75% образцах найден как минимум один из видов пестицидов, который широко используются в сельском хозяйстве. А в некоторых видах меда найдено и по 2-3 вида опасных веществ.

Ученые установили, что продукт, содержащий один из видов пестицидов – неоникотиноиды, негативно влияет на мужскую потенцию. Установлено, что даже малая доза этих веществ отрицательно влияет на выработку тестостерона. А при длительном приеме мужчины могут не только не усилить потенцию, но и вовсе ее лишиться.


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