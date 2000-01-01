14.09 00:02 MIGnews.com

Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известный медик Уильям Ли назвал продукты, благодаря которым риск развития онкологии может быть снижен.Ли рассказал, что в 95% случаев рак вызывают внешние факторы, а именно – нездоровое питание. Специалист утверждает, что пигмент ликопин, который содержится в томатах, тормозит процесс мутации здоровых клеток.Также специалист отметил полезность продуктов, которые являются мощными антиоксидантами. В этот список входят: зеленый чай, цитрусовые, петрушка, черника, орехи, квашенная капуста, соя, а также темный шоколад. Именно на эти продукты следует "налегать", говорит доктор Ли.