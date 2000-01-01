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ВОЗ: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной | Фото:13.06 07:58   MIGnews.com

ВОЗ: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной

Вакцина от смертоносного китайского коронавируса COVID-19 должна стать общедоступной.

Такое заявление 12 июня сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Многие лидеры поддерживали идею сделать любую вакцину глобальным общественным благом. Стоит поддерживать ее и дальше. Нам нужно глобальное согласие по этому поводу еще до того, как мы получим саму вакцину", – сказал он.

Гебрейесус напомнил, что подобной пандемии человечество не видело уже больше века, со времен "испанки", которая унесла множество жизней в 1918 году.

"Это очень опасный вирус, с которым очень трудно бороться в разобщенном мире. Мы должны это понять. Вот почему с самого начала мы призываем к национальному единству и глобальной солидарности", – констатировал он.

Такое заявление было сделано на фоне опасений, что такие страны, как Соединенные Штаты Америки могут накапливать вакцину только для себя. А население стран третьего мира останется без доступа к лечению.


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