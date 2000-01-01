13.06 10:11 MIGnews.com

Пора худеть: Исследователи посчитали полных в Израиле

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Количество полных людей в Израиле почти вдвое выше, чем в мире – почти каждая четвертая израильтянка и каждый шестой израильтянин страдают ожирением, тогда как в среднем по миру проблемы с весом чуть более, чем у каждого десятого человека.Об этом свидетельствует самое полное на сегодняшний день исследование по этому вопросу, которое велось в течение 35 лет в 195 странах. Его результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine и представлены на конференции в Стокгольме.В 1980 году в 73 странах мира было зафиксировано удвоение случаев ожирения, что вызвало всплеск сопутствующих заболеваний, что авторы расценивают как "растущий и тревожный глобальный кризис здравоохранения".Состоянием на 2015 год от ожирения в исследуемых странах страдали 107,7 млн. детей и 603,7 млн взрослых. Причем первых больше всего было обнаружено в Китае и Индии, а последних – в США и, опять-таки, Китае. Самые низкие показатели ожирения у взрослых обнаружили в Бангладеш и Вьетнаме – по 1%.Сравнивая данные по Израилю с 1980 по 2015 год, авторы исследования отметили скачок числа больных ожирением мужчин с 11,2% до 16,57%. Проблемы с весом среди женщин появились у 24% (было 17,84%).Число израильских детей с проблемами веса тоже удвоилось: с 3% до 7% среди мальчиков и с 2,36% до 4,54% среди девочек.По всему миру в 2015 году ожирением страдали около 5% детей и 12% взрослых. В этом же году от болезней, связанных с индексом массы тела (ИМТ), скончались порядка 4 млн. человек, из которых более 40% страдали не ожирением (ИМТ меньше 30), а избыточным весом (ИМТ от 24,5 до 30). При этом более двух третей смертей были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.