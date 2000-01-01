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Бокал пива в день может сократить жизнь на 6 месяцев 14.04 06:27   MIGnews.com

Бокал пива в день может сократить жизнь на 6 месяцев

Британские ученые заявили, что употребление алкоголя в количествах, советующих кружке пива или бокалу вина в день, может сократить жизнь на полгода.

Проанализировав данные 600 тысяч человек, употребляющих спиртное, ученые пришли к выводу, что употребление от пяти до 10 стандартных доз спиртных напитков в неделю может сократить жизнь примерно на полгода, а более 18 - отнять до пяти лет.

По словам экспертов, результаты исследования ставят под сомнение распространенную идею о том, что пить "в меру" полезно.

Ученые сравнили состояние здоровья и питейные привычки употребляющих алкоголь в 19 странах и вычислили, насколько короче станет жизнь респондентов, если они будут продолжать пить привычным для себя образом после 40 лет.

Исследователи также выделили верхний лимит, после которого риск смерти стремительно возрастает. По данным ученых, это 12,5 условных единиц алкоголя в неделю - что соответствует 2,5 л пива или пяти бокалам по 175 мл вина средней крепости.

Однако при этом любое количество спиртного вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи, передает Би Би Си.
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