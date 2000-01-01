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Названы главные признаки приближения инфаркта14.04 03:17   MIGnews.com

Названы главные признаки приближения инфаркта

Специалисты назвали основные признаки приближения инфаркта. Медики советуют внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии и здоровье.

Главными признаками приближения инфаркта, на которые следует обратить внимание:

1) Одышка. К инфаркту ведет нарушение кровоснабжения, причем, не только сердечной мышцы. Кроме того, страдают легкие, так как в результате затрудняется их вентиляция. Если вы начинаете тяжело дышать после подъема даже на один лестничный марш или после незначительного ускорения шага, то это повод насторожиться.

2) Длительная простуда. При ухудшении кровообращения может возникать общее ослабление организма. Как итог, человек начинает часто простужаться, либо простудное состояние у него может держаться в течение непривычно длительного срока.

3) Боль в груди. Ощущение боли в левой части груди, отдающей в руку и плечо, может быть не слишком значительным. Поэтому на нее часто не обращают внимания. Напрасно! Заключение экспертов на этот счет таково: любая боль в груди требует обращения к кардиологу, поскольку может говорить о наличии проблем с сердцем, — перестраховкой это точно не будет.
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