13.04 23:23 MIGnews.com

Американские ученые поведали про вред обезболивающих

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Американские эксперты провели исследование и доказали, что обезболивающие препараты наносят вред организму человека. Частое потребление этих таблеток может навредить в первую очередь желудочно-кишечному тракту.Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает британское издание Daily Mail.Специалисты полагают, что больше всего вреда достается женщинам, так как они регулярно употребляют препараты с содержанием ибупрофена и аспирина, чтобы облегчить периодические боли.Ученые объяснили, что регулярный прием таких таблеток — верный путь к проблемам с желудочно-кишечным трактом.Исследователи напомнили, что боли можно уменьшить через занятия физическими упражнениями и употребление витаминов группы В.Американские доктора уверенны, что спазмы хорошо снимаются горячими компрессами.К таблеткам они рекомендуют прибегать только в крайних случаях, когда другие методы оказываются бессильными.