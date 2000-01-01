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Американские ученые поведали про вред обезболивающих | Фото:13.04 23:23   MIGnews.com

Американские ученые поведали про вред обезболивающих

Американские эксперты провели исследование и доказали, что обезболивающие препараты наносят вред организму человека. Частое потребление этих таблеток может навредить в первую очередь желудочно-кишечному тракту.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает британское издание Daily Mail.

Специалисты полагают, что больше всего вреда достается женщинам, так как они регулярно употребляют препараты с содержанием ибупрофена и аспирина, чтобы облегчить периодические боли.

Ученые объяснили, что регулярный прием таких таблеток — верный путь к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Исследователи напомнили, что боли можно уменьшить через занятия физическими упражнениями и употребление витаминов группы В.

Американские доктора уверенны, что спазмы хорошо снимаются горячими компрессами.

К таблеткам они рекомендуют прибегать только в крайних случаях, когда другие методы оказываются бессильными.
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