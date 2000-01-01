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Ученые выяснили, как снизить риск инсульта | Фото: Thinkstock14.04 01:35   MIGnews.com

Ученые выяснили, как снизить риск инсульта

Ученые из Йельского университета выяснили, что отказ от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров позволяет снизить риск инсульта и сердечного приступа, сообщается на официальном сайте университета.

Исследователи сделали такой вывод на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. Там, где люди ограничили употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.

"Исключение из рациона трансжиров может значительно снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа… Запрет трансжиров на государственном уровне может стать настоящей победой для миллионов людей", — заявил один из авторов исследования.

Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными, поэтому многие организации здравоохранения, включая ВОЗ, рекомендуют полностью отказаться от продуктов с их содержанием. Американские власти предпринимают попытки сократить употребление населением в пищу трансжиров.
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