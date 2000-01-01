Израиль помог ПА в борьбе с коронавирусом

"Вирусы и болезни не имеют границ. Вот почему прекращение распространения коронавируса в секторе Газа и на Западном берегу является интересом Израиля, поскольку такая вспышка может поставить под угрозу здоровье израильтян", – рассказал генерал-майор Камиль Абу Рокун.
По его словам, подразделение, координирующее деятельность израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) и Минздрав будут и дальше будут прикладывать усилия по оказанию ПА помощи в прекращении распространения коронавируса.