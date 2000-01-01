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Израиль помог ПА бороться с коронавирусом | Фото:13.03 21:58   MIGnews.com

Израиль помог ПА в борьбе с коронавирусом

Израиль передал Министерству здравоохранения ХАМАСа около 200 наборов для диагностики заражения коронавирусом.

Это произошло 13 марта из-за вспышки заболевания, передает The Jerusalem Post.

"Вирусы и болезни не имеют границ. Вот почему прекращение распространения коронавируса в секторе Газа и на Западном берегу является интересом Израиля, поскольку такая вспышка может поставить под угрозу здоровье израильтян", – рассказал генерал-майор Камиль Абу Рокун.

По его словам, подразделение, координирующее деятельность израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) и Минздрав будут и дальше будут прикладывать усилия по оказанию ПА помощи в прекращении распространения коронавируса.


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