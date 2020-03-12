Появились пугающие подробности о коронавирусе

Инфицированные коронавирусом нового типа могут распространять заразу до 37 дней после заражения.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на последнее исследование ученых.
По данным издания, медики пришли к таким выводам после анализа историй болезни и лабораторных данных 191 китайского пациента с коронавирусом, из которых 54 – погибли.
Исследование показало, что пациенты с COVID-2019 сохраняют патоген в дыхательных путях до 37 дней, что позволяет им оставаться заразными в течение многих недель. Полученные данные имеют важное значение как для принятия решения об изоляции пациентов, так и для руководства по продолжительности антивирусного лечения.
В настоящее время рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней, чтобы избежать распространения вируса. Но если люди остаются заразными еще долго после исчезновения симптомов, они могут невольно распространять возбудитель после возвращения из карантина.