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Коронавирус: в Италии ввели уголовное наказание за заражение 13.03 11:44   MIGnews.com

Коронавирус: в Италии ввели уголовное наказание за заражение

Любой человек в Италии, у которого проявляются симптомы коронавируса, и нарушающий самоизоляцию, может быть осужден на тюремный срок до 21 года по обвинению, аналогичному обвинению в покушении на убийство.

В стране в настоящее время подтверждено более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Закрыты все учреждения и предприятия по всей стране, за исключением аптек и продовольственных магазинов. Также гражданам запрещено путешествовать по стране. Об этом сообщает Metro.

Каждый заболевший лихорадкой, кашлем или другими симптомами нового штамма коронавируса Covid-19 и отказавшийся подвергнуться самоизоляции, обвиняется в причинении травмы и подвергается тюремному заключению на срок от шести месяцев до трех лет.

Если же неосторожный пациент, страдающий коронавирусом, заразит пожилого человека или человека, уязвимого к болезни из-за ранее существовавшего состояния здоровья, его могут обвинить в "умышленном убийстве" и осудить на срок до 21 года.


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