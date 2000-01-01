14.03 04:39 MIGnews.com

Ученые: оральный секс опасен для мужчин

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи из США установили, что у мужчин, которые предпочитают оральный секс с партнершей, гораздо больше шансов подхватить вирус папилломы человека. Данный вирус в свою очередь может привести к развитию онкологических заболеваний.Специалисты из университета Джона Хопкинса также пришли к выводу, что любители оральных ласк рискуют получить рак полости рта. Согласно данным ученых, каждый третий случай заболевания связан с подобным видом интима. Причем в первую очередь в группу риска входят молодые люди, часто меняющие спутниц и ведущие беспорядочную половую жизнь.