13.02 10:36 MIGnews.com

Коронавирус: число жертв стремительно растет

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В Китае, по состоянию на 13 февраля, насчитывается 1310 погибших от коронавируса Covid-19.Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.Впервые только за одни сутки умерли около 200 инфицированных. Общее количество заболевших только в Китае – около 60 тысяч человек.По данным Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE, по всему миру умерли 1369 человек, свыше 60,3 тысяч заражены.