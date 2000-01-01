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Коронавирус: число жертв стремительно растет | Фото:13.02 10:36   MIGnews.com

Коронавирус: число жертв стремительно растет

В Китае, по состоянию на 13 февраля, насчитывается 1310 погибших от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Впервые только за одни сутки умерли около 200 инфицированных. Общее количество заболевших только в Китае – около 60 тысяч человек.

По данным Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE, по всему миру умерли 1369 человек, свыше 60,3 тысяч заражены.

Коронавирус: число жертв стремительно растет | Фото:


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