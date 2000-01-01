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Лайнер коронавируса: количество зараженных растет 13.02 09:02   MIGnews.com

39 новых зараженных на лайнере коронавируса

На круизном судне Diamond Princess, закрытом на карантин у берегов Японии, растет количество зараженных коронавирусом.

К числу зараженных добавилось 39 человек (общее число заражённых достигло 174). Специалисты уже считают, что решение держать пассажиров на борту было не самым лучшим, поскольку они теперь просто друг друга заражают.

Власти решили снять с карантина пожилых людей еще до окончания срока карантина (19 февраля). Многие из них страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи.


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