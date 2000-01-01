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Все еще серьезнее: появились тревожные данные о коронавирусе | Фото:13.02 22:10   MIGnews.com

Все еще серьезнее: появились тревожные данные о коронавирусе

Инкубационный период китайского коронавируса Covid-19 может продолжатся значительно дольше, чем предполагалось ранее – 24 дня.

К такому выводу пришли исследователи Национальной комиссией здравоохранения Китая, передает Business Insider.

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй объяснил резкий скачок количества инфицированных и погибших новым методом диагностики. В частности, в классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз".

Китайские специалисты считают, что это позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии" и повысить таким образом эффектность принимаемых мер.

Тем временем Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил 13 февраля, что 1310 человек скончались от коронавируса. Впервые только за одни сутки было зафиксировано 200 летальных исходов. Общее число заболевших в Китае – около 60000 человек.


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