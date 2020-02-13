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Украинским школьникам предлагают уничтожить человечество 13.02 21:00   MIGnews.com

Украинским школьникам предлагают уничтожить человечество

В украинском учебнике «Біологія і екологія» для 11 класса авторства К. Задорожного присутствует практическое задание, в котором школьникам предлагается изучать вирусы с помощью игры Plague Inc., целью которой является уничтожение человечества.

На оригинальное практическое задание обратил внимание один из пользователей Twitter.

Сообщается, что рекомендации для такой практической работы взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов «Профильная школа как путь к конкурентноспособной личности», составленного при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики.



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