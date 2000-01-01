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Apple массово скупает медицинские маски в Израиле | Фото:13.02 19:36   MIGnews.com

Apple массово скупает медицинские маски в Израиле

Американский технологический гигант Apple массово закупает защитные медицинские маски в связи со вспышкой коронавируса.

Большой заказ на миллион шекелей получила фармацевтическая сеть Super-Pharm в Израиле, передает Zman Yisrael.

Уточняется, что маски предназначены для распределения среди сотрудников Apple из европейских стран. Средства защиты будут импортированы из Африки, однако из какой именно страны в материале не уточняется.

Что примечательно, ни в Apple, ни в Super-Pharm эту информацию не прокомментировали.


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