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Ученые выяснили, сколько короновирус может жить на предметах 14.02 04:24   MIGnews.com

Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить на предметах

Немецкие ученые проверили жизнеспособность коронавируса и выяснили, что выявленный в Китае коронавирус COVID-19 может оставаться активным на поверхности предметов более недели.

По словам исследователей, если новый коронавирус похож на другие вирусы этого типа, то он способен сохранять жизнеспособность на поверхности предметов до девяти дней. В ходе исследования ученые обобщили всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов.

Специалисты оценили информацию о том, как вирусы умирают от дезинфекции в общественных местах и в медучреждениях. Анализ более двух десятков научных работ показал, что коронавирусы при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях как пластик, стекло и металл сроком до девяти дней.

Сообщается, что эти выводы касаются таких коронавирусов как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HcoV).


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