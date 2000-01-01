14.02 04:24 MIGnews.com

Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить на предметах

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Немецкие ученые проверили жизнеспособность коронавируса и выяснили, что выявленный в Китае коронавирус COVID-19 может оставаться активным на поверхности предметов более недели.По словам исследователей, если новый коронавирус похож на другие вирусы этого типа, то он способен сохранять жизнеспособность на поверхности предметов до девяти дней. В ходе исследования ученые обобщили всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов.Специалисты оценили информацию о том, как вирусы умирают от дезинфекции в общественных местах и в медучреждениях. Анализ более двух десятков научных работ показал, что коронавирусы при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях как пластик, стекло и металл сроком до девяти дней.Сообщается, что эти выводы касаются таких коронавирусов как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HcoV).