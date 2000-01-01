13.02 20:17 MIGnews.com
Коронавирус: стало известно о первой жертве в Японии
В Японии зафиксирован первый летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление властей.
Жертвой вируса стала женщина старше 80 лет, скончавшаяся в префектуре Канагава неподалеку от Токио.
Тем временем число заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, возросло на 44 человека до 2018.
Также 13 февраля стало известно, что общее количество скончавшихся из-за опасной болезни, в Китае выросло до 1367 человек, а общее число заболевших составило 60 тысяч человек.
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