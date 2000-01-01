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Миздрав: вода в Гадиш – небезопасна | Фото:13.02 14:20   MIGnews.com

Миздрав: вода в мошаве Гадиш – небезопасна

Министерство здравоохранения настоятельно порекомендовало жителям в северном мошаве Гадиш кипятить воду для потребления.

Соответствующее предупреждение было обнародовано 13 февраля.

"При отборе проб, проведенном 13 февраля, были получены плохие показатели в системе питьевого водоснабжения. В свете этого мы объявляем об обязательстве кипятить питьевую воду в Гадише до дальнейшего уведомления", – сказано в сообщении.

Медики предупредили, что воду необходимо кипятить перед употреблением, приготовлением пищи, употреблением лекарств и чисткой зубов. Не кипяченую воду можно использовать во время купания и для уборки помещений.

"Поставщику воды было поручено выполнить ремонт и тестирование неисправности", – добавили в ведомстве.


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