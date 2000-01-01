Миздрав: вода в мошаве Гадиш – небезопасна

"При отборе проб, проведенном 13 февраля, были получены плохие показатели в системе питьевого водоснабжения. В свете этого мы объявляем об обязательстве кипятить питьевую воду в Гадише до дальнейшего уведомления", – сказано в сообщении.
Медики предупредили, что воду необходимо кипятить перед употреблением, приготовлением пищи, употреблением лекарств и чисткой зубов. Не кипяченую воду можно использовать во время купания и для уборки помещений.
"Поставщику воды было поручено выполнить ремонт и тестирование неисправности", – добавили в ведомстве.