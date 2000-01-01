Как получить налоговый вычет за страхование жизни и здоровья
Жизнь – штука непредсказуемая: произойти может что-угодно, независимо от нашего желания. Ряд обстоятельств предсказывать невозможно: сегодня человек здоров, а завтра он выйдет в подъезд, споткнется на лестнице и сломает ногу. Как итог – больничный, отсутствие возможности в это период заработать и траты на лечение. Этого можно было бы избежать, если бы человек озаботился страхованием своего здоровья и жизни. Кстати, многие люди не знают, но тем, кто добровольно это сделал по закону положен налоговый вычет при страховании жизни. Производится он за счет сокращения налогового вычета в 13%. Получить можно только в том случае, если срок страхования составляет не менее 5 лет. Данная льгота введена правительством РФ в качестве стимуляционной.
Кстати, в данном случае можно получить вычет не только за страхование своей собственной жизни, но и за страхование жизни детей, супруга, а также родителей. Причем, дети могут быть любого возраста.
Самое удобное, что оформить страховку можно прямо из дома. Это обеспечивает страхование жизни и здоровья онлайн. Понадобится только наличие соответствующего гаджета и выход в Интернет.
От чего можно застраховаться:
1. От переломов костей. Сюда включены любые виды переломов: конечностей, шеи, позвоночника, ребер и пр.
2. От различных заболеваний. Если человек заболеет, то он получит деньги на лечение.
3. От редких заболеваний. Сюда относят: болезнь Альцгеймера, различные виды рака, мышечную дистрофию, инфаркты, инсульты и пр. застрахованное лицо получит выплату на лечение данных заболеваний и на курс восстановления. Это позволит ему не только оплатить лечение, но и курс реабилитации.
Это не весь список типовых болезней, на самом деле их намного больше, но здесь перечислен основные.
При оформлении страховки обязательно следует указать о наличии хронических заболеваний у физического лица. Это сделает страховку немного дороже, зато в случае обострения заболевания, ей можно будет воспользоваться и получить деньги на лечение, что весьма выгодно и чего не может предложить бесплатная медицина, которая способна лишь дать возможность бесплатно попасть к врачу, да и то, не тогда, когда это нужно пациенту, а когда есть свободный талон.
На сегодняшний день, страхование жизни и здоровья можно смело отнести к необходимым видам страхования, которые существенно облегчат жизнь человека в непредвиденных ситуациях.