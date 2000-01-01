Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Как получить налоговый вычет за страхование жизни и здоровья | Фото:13.02 13:34   MIGnews.com

Как получить налоговый вычет за страхование жизни и здоровья

Жизнь – штука непредсказуемая: произойти может что-угодно, независимо от нашего желания. Ряд обстоятельств предсказывать невозможно: сегодня человек здоров, а завтра он выйдет в подъезд, споткнется на лестнице и сломает ногу. Как итог – больничный, отсутствие возможности в это период заработать и траты на лечение. Этого можно было бы избежать, если бы человек озаботился страхованием своего здоровья и жизни. Кстати, многие люди не знают, но тем, кто добровольно это сделал по закону положен налоговый вычет при страховании жизни. Производится он за счет сокращения налогового вычета в 13%. Получить можно только в том случае, если срок страхования составляет не менее 5 лет. Данная льгота введена правительством РФ в качестве стимуляционной.

Кстати, в данном случае можно получить вычет не только за страхование своей собственной жизни, но и за страхование жизни детей, супруга, а также родителей. Причем, дети могут быть любого возраста.

Самое удобное, что оформить страховку можно прямо из дома. Это обеспечивает страхование жизни и здоровья онлайн. Понадобится только наличие соответствующего гаджета и выход в Интернет.

От чего можно застраховаться:
1. От переломов костей. Сюда включены любые виды переломов: конечностей, шеи, позвоночника, ребер и пр.
2. От различных заболеваний. Если человек заболеет, то он получит деньги на лечение.
3. От редких заболеваний. Сюда относят: болезнь Альцгеймера, различные виды рака, мышечную дистрофию, инфаркты, инсульты и пр. застрахованное лицо получит выплату на лечение данных заболеваний и на курс восстановления. Это позволит ему не только оплатить лечение, но и курс реабилитации.

Это не весь список типовых болезней, на самом деле их намного больше, но здесь перечислен основные.

При оформлении страховки обязательно следует указать о наличии хронических заболеваний у физического лица. Это сделает страховку немного дороже, зато в случае обострения заболевания, ей можно будет воспользоваться и получить деньги на лечение, что весьма выгодно и чего не может предложить бесплатная медицина, которая способна лишь дать возможность бесплатно попасть к врачу, да и то, не тогда, когда это нужно пациенту, а когда есть свободный талон.

На сегодняшний день, страхование жизни и здоровья можно смело отнести к необходимым видам страхования, которые существенно облегчат жизнь человека в непредвиденных ситуациях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:38
Лондон: первый случай заражения Covid-19
14:26
Главный вопрос – порядок приоритетов
14:20
Миздрав: вода в мошаве Гадиш – небезопасна
14:06
Айзенкот и Рубинштейн - "рыцари власти"
13:59
Израиль переходит на смарт-платежи
13:46
Воздушный террор: новые взрывы над Эшколем
13:41
ХАМАС-Нетаниягу: мы вас искореним
13:28
Кац: приложу все усилия для возвращения израильтян из Японии
13:13
Мальчик погибший на самокате взял его под чужим именем
13:02
Владелец компании по уборке насиловал работниц
12:51
Гринблатт: ООН показала свой истинный "окрас"
12:34
Эвакуация с лайнера коронавируса: израильтяне в пролете
12:23
"История Нетаниягу закончилась, долго он не продержится"
12:18
Насралла занял место Сулеймани
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus