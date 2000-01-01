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Эвакуация с лайнера коронавируса: израильтяне в пролете | Фото:13.02 12:34   MIGnews.com

Эвакуация с лайнера коронавируса: израильтяне в пролете

Израильтяне смогут покинуть лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в японском Йокогама, только после завершения карантина.

Об этом в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" рассказал заместитель посла Японии в Израиле Козохико Накамура.

"Мы принимаем во внимание просьбу Израиля, но любые действия будут предприниматься только в соответствии с решениями национальной комиссии по здравоохранению", — сказал он.

Отметим, ранее в Минздраве Японии сообщили, что на 14 февраля запланирована выборочная эвакуация с круизного лайнера. Под нее подходят только пожилые люди, возраст которых превышает 80 лет.


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