13.02 12:34 MIGnews.com
Эвакуация с лайнера коронавируса: израильтяне в пролете
Израильтяне смогут покинуть лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в японском Йокогама, только после завершения карантина.
Об этом в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" рассказал заместитель посла Японии в Израиле Козохико Накамура.
"Мы принимаем во внимание просьбу Израиля, но любые действия будут предприниматься только в соответствии с решениями национальной комиссии по здравоохранению", — сказал он.
Отметим, ранее в Минздраве Японии сообщили, что на 14 февраля запланирована выборочная эвакуация
с круизного лайнера. Под нее подходят только пожилые люди, возраст которых превышает 80 лет.
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