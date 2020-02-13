С лайнера коронавируса эвакуируют 80-летних

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение эвакуировать с карантинного лайнера Diamond Princess людей старше 80 лет.
Об этом заявил глава ведомства Кацунобу Като, передает NHK News.
"Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью", – пояснил он.
По данным ведомства, из 3500 человек на борту – 226 являются людьми старше 80 лет. Решение эвакуировать пожилых пассажиров было принято раньше срока окончания карантина, который продлится до 19 февраля. Ожидается, что эвакуация состоится 14 февраля.