13.02 21:03 MIGnews.com

Израильтяне научились выращивать кости "в пробирке"

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Израильская биотехнологическая компания Bonus BioGroup вышла во вторую стадию клинических испытаний восстановление костей в лабораторных условиях.Генеральный директор и основатель Bonus BioGroup Шай Мерецки поведал изданию The Times of Israel, что длившаяся 4 года первая стадия было успешно завершена. В ней приняли участие 32 пациента.Процесс, используемый израильскими учеными, может показаться позаимствованным из фантастических книжек прошлого века. Для начала они изымают из организма пациента жировые клетки. Из жировой клетчатки извлекаются клетки, отвечающие за строительство костной ткани. В течение пары недель они выращиваются в биореакторе, после чего в виде тысяч мелких живых фрагментов вводятся в области поражения.Новая "кость" не только не отторгается организмом, но и является в семь раз прочнее "оригинала", утверждает доктор Мерецки. Помимо того, если его технология будет одобрена больницами, будет гораздо дешевле текущих процедур по восстановления костей, стоимость которых может доходить до 90 тысяч долларов.Помимо него, разработками руководят также руководитель научной работы Bonus Biogroup профессор Эфраим Цур и руководитель ортопедического отделения больницы Ха-Эмек профессор Нимрод Розен.Вторая стадия исследований будет включать более 60 операций. Если она будет завершена успешно, Bonus BioGroup получит сертификат Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и в течение 3-4 лет сможет выйти на рынок.На следующем этапе команда сосредоточится на восстановлении жировой и хрящевой ткани, что поможет в лечение заболеваний суставов. Кроме того, Шай Мерецки надеется, что в результате его работы удастся избавиться от силиконовых имплантатов. Нет, он не собирается лишать пластических хирургов работы, но вместо силикона можно будет использовать "родной" жир организма.На сегодняшний день компания, в которую пока что входят лишь 40 человек, получила уже 20 миллионов долларов инвестиций.