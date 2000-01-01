13.02 09:11 MIGnews.com

Минздрав против антитабачных картинок на пачках сигарет

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Министр здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут ха-Тора") выступил против законопроекта, который бы обязал производителей сигарет размещать на пачках антитабачные изображения, назвав их "неэстетичными".Несмотря на рекомендации экспертов, что это поспособствует борьбе с курением в Израиль, в ходе парламентских встреч по данному вопросу в 2011-2014 годах глава Минздрава неоднократно выражал несогласие с данной инициативой. В связи с этим его обвинили в пособничестве табачным компаниям."С Божьей помощью, мы не примем это", "Нам не надо уродовать страну этими картинками", цитирует Лицмана 2-й канал ИТВ.Стоит отметить, что по статистике предупредительные изображения на пачках сигарет действительно приводят к снижению число курящих. Одним из самых ярких примеров антитабачной политики ведет Австралия, где запрещено размещать вообще какое-либо бренды на пачках сигарет.