Февраль – самый депрессивный месяц в году

Экстрасенсы и астрологи утверждают, что самым депрессивным месяцем в году является февраль. Именно в этот период люди наиболее сильно подвержены нарушениям суточного режима жизни.
Как сообщает Polit.info со ссылкой на результаты исследований, на подсознание человека негативное влияние оказывают короткий световой день, а также прошедшие праздники.
Именно в феврале возрастает риск суицида из-за того, что у людей повышается критическое отношение к себе и своим поступкам, происходит расстройство из-за несбывшихся надежд и невоплощенных карьерных амбиций.
В связи с этим специалисты советуют в феврале отложить на время решение важных задач.
Также не в пользу февраля говорит то, что в этот месяц человечеству придется испытать на себе влияние солнечного и лунного затмений, что влечет расстройства психики и проблемы со здоровьем.