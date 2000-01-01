Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












pixabay.com 13.02 23:55   MIGnews.com

Февраль – самый депрессивный месяц в году

Экстрасенсы и астрологи утверждают, что самым депрессивным месяцем в году является февраль. Именно в этот период люди наиболее сильно подвержены нарушениям суточного режима жизни.

Как сообщает Polit.info со ссылкой на результаты исследований, на подсознание человека негативное влияние оказывают короткий световой день, а также прошедшие праздники.

Именно в феврале возрастает риск суицида из-за того, что у людей повышается критическое отношение к себе и своим поступкам, происходит расстройство из-за несбывшихся надежд и невоплощенных карьерных амбиций.

В связи с этим специалисты советуют в феврале отложить на время решение важных задач.

Также не в пользу февраля говорит то, что в этот месяц человечеству придется испытать на себе влияние солнечного и лунного затмений, что влечет расстройства психики и проблемы со здоровьем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:22
Мелания Трамп сохранит огород Мишель Обамы
00:36
В России впервые выставили на аукцион более 2 кг изумрудов
22:38
Названы самые сексуальные города
21:54
МИД Израиля предостерегает от поездок в КНДР
21:29
Состояние пострадавшего в Бат-Яме стабилизировалось
21:13
Мэр Кфар-Саба арестован по обвинению в коррупции
20:23
Беннет: "Палестинское государство - галлюцинация"
19:52
Трагедия на шоссе в Тайване: более 30 погибших
19:24
Опрос: Ле Пен лидирует в первом туре выборов во Франции
18:55
РФ направила батальон военной полиции в Сирию
18:23
Стрелявший в клубе в Стамбуле: "Моей целью были христиане"
18:12
В Британии заявили об опасности режима Асада для России
17:58
Падение крана в Бат-Яме: видео  
17:57
Япония: "Позиция США в отношении КНДР станет жестче"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus