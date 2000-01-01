13.12 05:35 MIGnews.com

Названы продукты, вызывающие бессонницу

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Легкоусвояемые углеводы могут вызывать бессонницу, от которой страдает приблизительно 30%.К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета, которые уточнили, что в списке вредных для хорошего сна продуктов находятся белый хлеб, сахар и белый рис."Бессонница часто лечится когнитивно-поведенческой терапией или медикаментами, но они могут быть дорогостоящими или иметь побочные эффекты. Выявив другие факторы, которые приводят к бессоннице, мы можем найти простые и недорогие вмешательства с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов", – рассказал старший автор исследования Джеймс Гангвиш.В частности, ученые собрали данные более чем 50 тысяч участников программы "Инициативы по охране здоровья женщин", которые заполняли дневники питания. Исследователи выяснили, чаще ли у женщин с более высоким гликемическим индексом в рационе развивается бессонница. Как известно, высокоочищенные углеводы имеют более высокий ГИ и вызывают более быстрое повышение уровня сахара в крови."Когда уровень сахара в крови быстро повышается, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон", – пояснил Гангвиш.По мнению ученых, резкие скачки и понижения уровня сахара в крови после употребления рафинированных углеводов и могут в конечном итоге спровоцировать бессонницу.