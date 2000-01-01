13.11 00:45 MIGnews.com

Медики предупредили об опасности галстуков для мужчин

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Галстуки, завязанные любым узлом, нарушают кровоснабжение головного мозга, что приводит к его деградации.К такому выводу пришли исследователи Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн из Германии сообщили в издании Neuroradiology.Для того чтобы узнать, насколько правдива популярная отмазка об "удушающем" галстуке, специалисты провели эксперимент. Они пригласили 30 мужчин и разделили их на две группы. Одних попросили надеть галстук, не снимать ео 15 минут и пройти в нем магнитно-резонансную томографию, другим сделали МРТ без аксессуара. При этом галстук был завязан классическим виндзорским узлом.Оказалось, что этот аксессуар действительно пережимает сосуды, уменьшая поступающий в мозг объем крови на 7,5%. Казалось бы, это немного, но в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, с артериальной гипертензией, последствия теоретически могут быть фатальными.Если носить галстук постоянно, то возникнет риск развития хронической недостаточности кровообращения в мозгу. Это приведет человека к головным болям, головокружениям, а порой и инсультам. Кстати, недостаток кровоснабжения может развить процессы нейродегенеративного характера, к примеру, болезнь Паркинсона.Интересно, что ранее авторы другого исследования обнаружили, что ношение галстука способствует повышению внутриглазного давления. А оно, в свою очередь, считается одним из факторов риска развития глаукомы - заболевания, приводящего к необратимому ухудшению зрения и даже к полной слепоте.