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Медики предупредили об опасности галстуков для мужчин | Фото:13.11 00:45   MIGnews.com

Медики предупредили об опасности галстуков для мужчин

Галстуки, завязанные любым узлом, нарушают кровоснабжение головного мозга, что приводит к его деградации.

К такому выводу пришли исследователи Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн из Германии сообщили в издании Neuroradiology.

Для того чтобы узнать, насколько правдива популярная отмазка об "удушающем" галстуке, специалисты провели эксперимент. Они пригласили 30 мужчин и разделили их на две группы. Одних попросили надеть галстук, не снимать ео 15 минут и пройти в нем магнитно-резонансную томографию, другим сделали МРТ без аксессуара. При этом галстук был завязан классическим виндзорским узлом.

Оказалось, что этот аксессуар действительно пережимает сосуды, уменьшая поступающий в мозг объем крови на 7,5%. Казалось бы, это немного, но в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, с артериальной гипертензией, последствия теоретически могут быть фатальными.

Если носить галстук постоянно, то возникнет риск развития хронической недостаточности кровообращения в мозгу. Это приведет человека к головным болям, головокружениям, а порой и инсультам. Кстати, недостаток кровоснабжения может развить процессы нейродегенеративного характера, к примеру, болезнь Паркинсона.

Интересно, что ранее авторы другого исследования обнаружили, что ношение галстука способствует повышению внутриглазного давления. А оно, в свою очередь, считается одним из факторов риска развития глаукомы - заболевания, приводящего к необратимому ухудшению зрения и даже к полной слепоте.


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