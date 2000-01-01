Заболевания, травмы, инвалидность – как добиться компенсации
Адвокатский офис Имбар Голан-Фартуш специализируется в вопросах, связанных с Битуах Леуми, получением пособий и компенсаций при инвалидности, профессиональных заболеваниях и производственных травмах, а также взысканием страхового возмещения, пострадавшим при ДТП и получением инвалидных стоянок.
Адвокаты нашей компании имеют колоссальный опыт работы в этой области и способны эффективно и тщательно руководить даже самыми сложными процессами, пока права, которые положены вам по закону, не будут реализованы для вас в максимальной степени.
Вот несколько примеров успешной работы нашей команды, в которых мы добились для своих клиентов максимально возможных компенсаций и выплат.
Дмитрий, 38-лет, ехал на работу на мотоцикле и попал в аварию. Он получил серьезные травмы и оказался в инвалидном кресле, пожизненно.
Специалисты других адвокатских контор, в которые он сперва обратился, убеждали его, что, поскольку речь идет о ДТП, он может рассчитывать не более чем на 20,000-30,000 шек, если поторопится и не будет затягивать дело. К счастью, Дмитрий не остановился на этих предложениях и оказался в нашем офисе.
Выслушав Дмитрия и изучив все его документы, мы объяснили ему, что в данном случае речь идет о двух видах компенсации – за ущерб, полученный при ДТП, и за производственную травму, поскольку авария, в которой Дмитрий получил увечья, произошла по дороге на работу.
Спустя несколько месяцев нам удалось добиться для Дмитрия максимальной инвалидности, по которой он ежемесячно получает 9,000 шек., плюс выплаты и по «ширутим меюхадим», и по «наядут».
Что касается компенсации за ущерб, полученный в ДТП, мы предложили ему не торопиться. Спустя год после аварии он мог бы получить 200,000-300,000 шек, но мы посчитали, что и этого недостаточно. И через 2,5 года после аварии нам удалось добиться для него максимальной компенсации в размере около 3,500,000 шек.
Другому нашему клиенту Виктору было 59 лет, когда с ним случился инсульт. Выписавшись из больницы, он подал документы на инвалидность, но по итогам комиссии ее размер составил лишь 41%. Так Виктор оказался в очень сложном положении. О том, чтобы продолжать работать не могло идти и речи - он не только утратил работоспособность, но и сам стал нуждаться в посторонней помощи, а полученный процент инвалидности не мог обеспечить ему даже минимальных человеческих потребностей.
Когда Виктор обратился к нам, юристы нашего офиса собрали все необходимые врачебные документы, подключили к делу других мед. специалистов, чье заключение по состоянию здоровья Виктора способно было повлиять на окончательное решение. На повторной комиссии Виктору даже не пришлось ничего говорить – ему нужно было лишь присутствовать, за него говорил адвокат.
В итоге был не только существенно увеличен процент инвалидности, что позволило добиться внушительной денежной компенсации, но также Виктор получил дополнительное ежемесячное пособие по уходу.
Адвокат Имбар Голан-Фартуш помимо прочего специализируется на получении инвалидности для детей. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, часто не владеют информацией о своих правах. Например, о том, что дети, посещающие специализированные садики и школы, могут иметь право на получение инвалидности. К этой категории относятся дети, страдающие всеми видами аутизма, синдромов, проблемами с речью или питанием, проблемами с передвижением, недоношенные и т.д. Причем инвалидность может быть назначена уже в возрасте нескольких месяцев.
Важно отметить, что во многих случаях адвокат добивается начисления выплат по инвалидности ретроактивно (за предыдущий год) и может обжаловать решения Битуах Леуми (в случае получения отказа, либо низкого процента инвалидности).
Речь может идти даже не о 100% инвалидности – максимальном проценте у взрослых, а о 188%. Разница в деньгах при этом весьма ощутимая ~2,600 шек в месяц - против ~4,600 шек в месяц.
Помимо этого, детям, имеющим проблемы с передвижением, положены также дополнительные выплаты – "наядут".
Как видно из приведенных примеров, разница между профессиональным и самостоятельным или непрофессиональным подходом к делу колоссальна, и непосредственно влияет на результат. Именно поэтому в подобных обстоятельствах так важно заручиться поддержкой настоящего специалиста.
Для назначения консультации звоните: 03-6599356, 054-5479073 - русский/иврит
Офис адвоката Имбар Голан-Фартуш находится в Петах-Тикве
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