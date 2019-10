12.10 20:26 MIGnews.com

Исследование: большинство сердечников умирают дома

Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы умирают дома чаще, чем в больницах.К такому выводу пришли доктора из Brigham и Women's Hospital в своем исследовании Haider Warraich, опубликованное в журнале Journal of the American College of Cardiology.В работе изучались места смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период с 2003 по 2017 год.Группа установила, что в 2003 году в больнице произошло 330 905 смертей от ССЗ, и этот показатель снизился до 234 703 в 2017 году, тогда как смертность на дому увеличилась с 192 986 в 2003 году до 265 133 в 2017 году. Команда также обнаружила, что расовые и этнические группы с недостаточным уровнем обеспеченности услугами чаще умирают в больнице и реже умирают дома.Однако стоит отметить, что соответствующие данные хоть и дают приблизительное представление о ситуации, они не показывают, какими были последние дни пациентов и получали ли они хосписную помощь на дому, а также данные не отражают пожелания пациентов.