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Врачи рассказали, как сохранить здоровье на сидячей работе | Фото:12.10 17:40   MIGnews.com

Врачи рассказали, как сохранить здоровье на сидячей работе

Физическая активность любой формы интенсивности снижает риск для здоровья, связанный с чрезмерным сидением.

К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке, результаты исследований которых опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology.

В ходе эксперимента ученые доказали, что, если человек находится без движения в положении сидя более трех часов, то он на 4 % увеличивает риск ранней смерти. К такому заключению эксперты пришли, проанализировав данные обследований 128 тысяч офисных сотрудников.

Дело в том, что при длительном сидении происходит нарушение работы практически всех органов и систем организма. Такое положение тела провоцирует застой лимфы и крови, рост «плохого» холестерина.

В случае, если у вас сидячая работа, и у вас нет возможности делать перерыв каждые 30 минут, специалисты рекомендуют чаще ходить.

Результаты дополнительных исследований показали, тот, кто сидит восемь часов без перерыва, лучше всего компенсировать это быстрой ходьбой — 5,6 км /ч или ездой на велосипеде со скоростью 16 км /ч.


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