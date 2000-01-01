12.10 17:40 MIGnews.com

Врачи рассказали, как сохранить здоровье на сидячей работе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Физическая активность любой формы интенсивности снижает риск для здоровья, связанный с чрезмерным сидением.К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке, результаты исследований которых опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology.В ходе эксперимента ученые доказали, что, если человек находится без движения в положении сидя более трех часов, то он на 4 % увеличивает риск ранней смерти. К такому заключению эксперты пришли, проанализировав данные обследований 128 тысяч офисных сотрудников.Дело в том, что при длительном сидении происходит нарушение работы практически всех органов и систем организма. Такое положение тела провоцирует застой лимфы и крови, рост «плохого» холестерина.В случае, если у вас сидячая работа, и у вас нет возможности делать перерыв каждые 30 минут, специалисты рекомендуют чаще ходить.Результаты дополнительных исследований показали, тот, кто сидит восемь часов без перерыва, лучше всего компенсировать это быстрой ходьбой — 5,6 км /ч или ездой на велосипеде со скоростью 16 км /ч.