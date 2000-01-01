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Назван самый вредный вид хлеба 12.10 03:23   MIGnews.com

Назван самый вредный вид хлеба

Специалисты утверждают, что чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Но, стоит отметить, что большинство производителей этим не ограничиваются.

Исследователи отмечают особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.

Тем не менее, встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.


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