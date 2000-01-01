Назван самый вредный вид хлеба

Специалисты утверждают, что чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Но, стоит отметить, что большинство производителей этим не ограничиваются.
Исследователи отмечают особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.
Тем не менее, встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.