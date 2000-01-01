12.10 16:05 MIGnews.com

Диетологи подсказали, как избежать болезней почек

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Ежедневное употребление некоторых овощей значительно понижает риск возникновения различных заболеваний почек.В первую очередь, речь идет о капусте – этот продукт содержит фитохимические элементы, способствующие выведению токсинов из организма. Также стоит обратить внимание на спаржу, в которой, кроме всего прочего, содержится огромное количество витаминов А и C.Нельзя не сказать и о луке, о полезных свойствах которого говорят давно. Он богат флавоноидами и кверцетином и также помогает выводить из почек вредные и токсичные вещества.Кроме того, если вы хотите поддерживать здоровье своих почек и организма в целом, то специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, сладостей и фаст-фуд.