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Диетологи подсказали, как избежать болезней почек | Фото:12.10 16:05   MIGnews.com

Диетологи подсказали, как избежать болезней почек

Ежедневное употребление некоторых овощей значительно понижает риск возникновения различных заболеваний почек.

В первую очередь, речь идет о капусте – этот продукт содержит фитохимические элементы, способствующие выведению токсинов из организма. Также стоит обратить внимание на спаржу, в которой, кроме всего прочего, содержится огромное количество витаминов А и C.

Нельзя не сказать и о луке, о полезных свойствах которого говорят давно. Он богат флавоноидами и кверцетином и также помогает выводить из почек вредные и токсичные вещества.

Кроме того, если вы хотите поддерживать здоровье своих почек и организма в целом, то специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, сладостей и фаст-фуд.


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