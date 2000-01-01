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Прибрежные подземные воды Израиля непригодны для питья | Фото:13.10 07:09   MIGnews.com

8% подземных вод Израиля непригодны для питья

Около 8 процентов прибрежных водоносных слоев Израиля, откуда берется питьевая вода для жителей многонаселенного средиземноморского побережья страны, загрязнено и поэтому не может использоваться для потребления человеком.

Об этом в пятницу, 12 октября пишет "Гаарец".

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Управлением по водным ресурсам, загрязнение, источником которого является промышленность, затронуло около 80 квадратных километров земли в водоносных слоях побережья.

На этой неделе было заявлено, что около 200 скважин для воды - или около четверти всех скважин в стране, пришлось закрыть из-за загрязнения, сказал Гай Решеф, возглавляющий отделение качества воды из Управления водными ресурсами. С другой стороны, Управление по водным ресурсам и Министерство охраны окружающей среды в последние годы смогли восстановить 50 скважин. Речь идет о 8% резервов водоносного слоя.


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