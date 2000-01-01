Британия празднует свой вклад в мировую экологию

На следующей неделе британские министры, проведут собрание на тему климата и обсудят с советниками, как Британия может уменьшить выбросы углекислого газа с целью замедления ухудшения экологии.
По информации ВВС, представитель Кабинета министров страны заявил, что в грядущую Неделю зеленой Британии - будет организовано празднование достижения Великобритании как мирового лидера в борьбе с изменением климата, в то время как экономика растет.
Главными своими достижениями англичане считают уменьшение расходов тепла, транспорта, электричества, объемов мусора, вредных выбросов в сельской местности и разработку эко-технологий.