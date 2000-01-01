13.09 05:34 MIGnews.com
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра
Не каждый человек может похвастаться суперспособностью с легкостью вставать по утрам.
Чтобы облегчить процесс пробуждения, медики посоветовали делать следующее.
Обдумайте перед сном будущее пробуждение, чтобы с самого утра настроить себя на позитивную волну.
Не ставьте несколько будильников, чтобы поспать "еще 5 минут". Стоит заводить один будильник, да еще и так, чтобы время уже не позволяло вам больше спать.
Медики рекомендуют сразу же бежать чистить зубы, это поспособствует окончательному пробуждению.
Запустите процесс метаболизма, выпив с утра стакан воды. Можете добавить туда немного лимонного сока.
Ну и, конечно же, самый известный, но не менее действенный совет – сделайте зарядку и сходите в душ.
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