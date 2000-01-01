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Медики рассказали как с легкостью просыпаться с утра 13.09 05:34   MIGnews.com

Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра

Не каждый человек может похвастаться суперспособностью с легкостью вставать по утрам.

Чтобы облегчить процесс пробуждения, медики посоветовали делать следующее.

Обдумайте перед сном будущее пробуждение, чтобы с самого утра настроить себя на позитивную волну.

Не ставьте несколько будильников, чтобы поспать "еще 5 минут". Стоит заводить один будильник, да еще и так, чтобы время уже не позволяло вам больше спать.

Медики рекомендуют сразу же бежать чистить зубы, это поспособствует окончательному пробуждению.

Запустите процесс метаболизма, выпив с утра стакан воды. Можете добавить туда немного лимонного сока.

Ну и, конечно же, самый известный, но не менее действенный совет – сделайте зарядку и сходите в душ.


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