12.07 14:12 MIGnews.com

Израильские здравоохранительные стартапы на рынке США

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Техасский медицинский центр является крупнейшим медицинским комплексом в мире. Каждый год он принимает 10 миллионов пациентов, каждые 20 минут оказывает помощь одному ребенку. В 52 больницах и медицинских учреждениях трудятся более 100 000 человек.Медицинский центр площадью 5,5 квадратных километров, расположенный в самом центре Хьюстона, также является домом для постоянно увеличивающегося числа израильских цифровых стартапов в области здравоохранения. Там они делают свои первые шаги в сложную американскую систему здравоохранения.При содействии Тель-Авивского Национального Центра стартапов израильские предприниматели неоднократно принимали участие в престижном акселераторе медицинских технологий Техасского медцентра, расположенном в Инновационном институте.Четырехмесячный проект предоставляет компаниям общее рабочее пространство, учебную программу, адаптированную к потребностям предпринимателей, руководство от лидеров отрасли и доступ к непревзойденным средствам, предлагаемым Техасским медицинским центром."Нам нужно было найти места, где израильская изобретательность могла бы иметь сравнительное преимущество и готовых партнеров, – рассказывает Шарон Шапира, лидер цифрового сектора здравоохранения Национального Центра стартапов. – Это явно не Бостон, Нью-Йорк или залив – эти места уже заполнены израильтянами. Там огромная конкуренция и действительно развиты центры наук о жизни. Но мы нашли себя в Хьюстоне".