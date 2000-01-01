12.06 22:13 MIGnews.com

ВОЗ оценили риск передачи COVID-19 от матери ребенку

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Риск передачи смертоносного китайского коронавируса COVID-19 от матери ребенку при вскармливании пока не установлен.Соответствующее заявление в пятницу, 12 июня, сделал директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения на брифинге.По его словам, ВОЗ выявила фрагменты COVID-19 в материнском молоке, однако живого вируса там не было."Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен", – отметил он.Между тем, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове от себя добавила, что матери, у которых выявлен коронавирус, могут продолжать грудное вскармливание."Это совершенно безопасно для ребенка", – подчеркнула Керкхове.