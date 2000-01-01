13.06 05:09 MIGnews.com

В Румынии придумали антикоронавирусную обувь

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В Румынии к борьбе с коронавирусом подошли креативно.55-летний Григор Луп из города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском, согласно европейской шкале, их размер равен 75."Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону", — считает обувщик.Обувщик посчитал, что если двое человек наденут такие ботинки, то из-за размера обуви расстояние между ними будет как раз полтора метра.В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев. Для их выполнения ему потребуется 16 дней.