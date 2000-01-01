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В Уганду `пришла` Эбола 13.06 03:10   MIGnews.com

В Уганду "пришла" Эбола

Всемирная организация здравоохранения подтвердила поставленный 5-летнему ребенку диагноз Эбола в Уганде.

Это первый диагноз Эбола, который был поставлен в Уганде, соседствующей с ДР Конго, где зародилась вспышка вируса.

Заразившийся мальчик со своей семьей в минувшее воскресенье вернулся в Уганду из Конго. После этого ребенок был доставлен в угандийскую больницу с характерными симптомами, включая кровавую рвоту, пишет BBC.

Институт Уганды по изучению вируса был первым, кто подтвердил диагноз. После этого Министерство здравоохранения страны и ВОЗ заявили, что направили группу быстрого реагирования, которая займется поиском людей из группы риска.

Также глава Минздрава Уганды Джейн Рут Асенг заявила, что за членами семьи заразившегося ребенка ведется наблюдение, включая и тех, у кого были обнаружены симптомы, похожие на Эболу. В стране был введен "режим реагирования".


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