13.06 02:14 MIGnews.com

Ученые узнали причину затвердевания артерий

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Таинственный механизм затвердевания артерий, возможно, был раскрыт в исследовании, которое также предлагает первый потенциальный профилактический препарат для предотвращения состояния, связанного с сердечным приступом, деменцией и инсультом.Артерии затвердевают по мере того, как кальций откладывается на эластичных стенках сосудов. Этот процесс происходит с возрастом и усугубляется у пациентов с диабетом или заболеваниями почек. Затвердение может также случиться из-за отложения кальция в жировых бляшках в артериях. Это явление называется атеросклероз.По мнению ученых, на это влияет старение, высокое кровяное давление, курение и жировые бляшки, которые являются факторами риска для жесткости артерий и связаны с повреждением клеток или даже их ДНК.«Если [процесс кальцификации] управляется клетками, это означает, что вы действительно можете его лечить», – сказала Кэти Шанахан, профессор клеточной сигнализации и соавтор исследования из Королевского колледжа Лондона.