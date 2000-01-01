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Ученые узнали причину затвердевания артерий 13.06 02:14   MIGnews.com

Ученые узнали причину затвердевания артерий

Таинственный механизм затвердевания артерий, возможно, был раскрыт в исследовании, которое также предлагает первый потенциальный профилактический препарат для предотвращения состояния, связанного с сердечным приступом, деменцией и инсультом.

Артерии затвердевают по мере того, как кальций откладывается на эластичных стенках сосудов. Этот процесс происходит с возрастом и усугубляется у пациентов с диабетом или заболеваниями почек. Затвердение может также случиться из-за отложения кальция в жировых бляшках в артериях. Это явление называется атеросклероз.

По мнению ученых, на это влияет старение, высокое кровяное давление, курение и жировые бляшки, которые являются факторами риска для жесткости артерий и связаны с повреждением клеток или даже их ДНК.

«Если [процесс кальцификации] управляется клетками, это означает, что вы действительно можете его лечить», – сказала Кэти Шанахан, профессор клеточной сигнализации и соавтор исследования из Королевского колледжа Лондона.


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