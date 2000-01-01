Чем электронные сигареты лучше обычного табака?

Стоит понимать, что любое потребление никотина является вредным и приводит к пагубной зависимости. Тем не менее, в контексте сравнивания электронных и обычных сигарет мы можем говорить о более вредной и менее вредной привычках. Итак, являются ли электронные сигареты лучше тлеющего табака, и если да, то чем?
Первый плюс парения – это отсутствие большого числа примесей. Так как в основе работы электронных сигарет лежит пар, содержащий глицерин, пропиленгликоль и никотин, его можно назвать менее вредным, чем дым после сжигания табака и сопутствующих материалов. Так, в дыме сигареты, даже самой качественной и дорогой, можно найти сотню опаснейших ядов, которые при постоянном употреблении наносят непоправимый вред организму. И это уже не говоря о смолах. В этом плане электронная сигарета лучше.
Справедливости ради стоит отметить, что длительное воздействие электронных сигарет на человеческий организм еще не было изучено. Кроме того, на компоненты пара у некоторых людей может быть непереносимость. Не забываем и о никотине – в паре он также присутствует. А вот дыма, который въедается в одежду, руки, волосы, в электронной сигарете нет.
Электронные сигареты более индивидуальны. В отличие от стандартного бычка парильщик может подобрать себе уникальное устройство с нужным ему дизайном, мощностью, функционалом.
Жидкость также может быть любой – и классической, и с ароматом. При желании можно даже найти что-то экзотическое вроде шоколада, кофе, ванили, фруктовых запахов. Содержание никотина в жидкостях можно регулировать, выбирая крепость или же «нулевую» жидкость без никотина. Электронная сигарета может стать отличным помощником в деле полного, но постепенного отказа от никотина.
Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь все неоднозначно. Да, на дистанции, со временем, парение может оказаться менее затратным.
С другой стороны, на покупку хорошего девайса и жидкости может уйти внушительная сумма, равная, к примеру, месячной трате на сигареты. Кроме того, выбор первой е-сигареты и жидкости может быть сопряжен с экспериментами – не всегда удается найти идеальный вариант с первого раза, кому-то подходит один тип устройств, кому-то – совершенно другой.
В заключение добавим, что на рынке электронных сигарет и расходных материалов нет органов и сертификатов, контролирующих производителей и этот сегмент рынка. Рекомендуем покупать девайсы и жидкости только в проверенных магазинах, не доверяя слишком низким ценам откровенных подделок.