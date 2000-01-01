13.06 05:34 MIGnews.com

Американец похудел благодаря алкоголю и мороженому

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Житель США Энтони Говард-Кроу всего за 100 дней сбросил 14,5 кг. 32-летний мужчина все это время придерживался диеты из мороженного, алкоголя и протеинов.Американец следил, чтобы в его ежедневном рационе было 2 000 калорий. Расход энергии Кроу поддерживал на более высоком уровне, занимаясь физическими упражнениями.Таким образом, 32-летний мужчина хотел показать зависимость похудения от расхода калорий, а не от типа пищи."Задача этих демонстраций — самым убедительным образом показать, что вы можете есть, все что хотите, и при этом худеть", —отметил Говард-Кроу в одном из своих видео на своем канале в YouTube.Американец признался, что к концу срока эксперимента он начал ощущать сильную усталость и забросил спортивные занятия. Но после похудения у него улучшились некоторые медицинские показатели, в частности, уровень холестерина и даже уровень сахара в крови.