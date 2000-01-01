13.06 01:26 MIGnews.com

Ученые рассказали, что спасет от мыслей о суициде

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Японские исследователи из Национального центра медицины Токио установили, какие продукты снижают риск самоубийств. Так, специалисты проанализировали данные пищевых привычек у 90 тысяч человек, собранные за 8,5 лет.Результаты показали, что увеличение потребления фруктов и овощей способно наполовину снизить риск самоубийств.В исследовании приняли участие добровольцы из всех слоев общества. Присутствовали мужчины и женщины с различным достатком и социальным положением, возраст испытуемых составлял в среднем 45-74 года.В первой группе, в рационе которой преобладали овощи и фрукты, риск самоубийства оказался ниже в 2 раза.А вот участники, употребляющие много жиров животного происхождения и кондитерских изделий, напротив, пополняют группу самоубийц. Как видим, появился очередной аргумент для отказа от вредной еды в пользу полезных продуктов питания.Ученые пока не могут дать точное объяснение этому. Но предполагают, что те, кто часто ест фрукты и овощи, реже имеют хронические заболевания. К тому же данные продукты являются природными антидепрессантами.