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Ученые рассказали, что спасет от мыслей о суициде | Фото: Thinkstock13.06 01:26   MIGnews.com

Ученые рассказали, что спасет от мыслей о суициде

Японские исследователи из Национального центра медицины Токио установили, какие продукты снижают риск самоубийств. Так, специалисты проанализировали данные пищевых привычек у 90 тысяч человек, собранные за 8,5 лет.

Результаты показали, что увеличение потребления фруктов и овощей способно наполовину снизить риск самоубийств.

В исследовании приняли участие добровольцы из всех слоев общества. Присутствовали мужчины и женщины с различным достатком и социальным положением, возраст испытуемых составлял в среднем 45-74 года.

В первой группе, в рационе которой преобладали овощи и фрукты, риск самоубийства оказался ниже в 2 раза.

А вот участники, употребляющие много жиров животного происхождения и кондитерских изделий, напротив, пополняют группу самоубийц. Как видим, появился очередной аргумент для отказа от вредной еды в пользу полезных продуктов питания.

Ученые пока не могут дать точное объяснение этому. Но предполагают, что те, кто часто ест фрукты и овощи, реже имеют хронические заболевания. К тому же данные продукты являются природными антидепрессантами.
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