12.05 23:39 MIGnews.com

Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц

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Британские эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц. Правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура, говорится в исследовании, которое приводит Daily Mail.Специалисты заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Кроме того дверца – наиболее теплое место в холодильнике.Эксперты советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов, так как яйца легко вбирают в себя запахи. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.Эксперты отмечают, что в супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это зачастую оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.В то же время, по мнению некоторых кулинаров, вкус яиц окажется лучше всего, если некоторое время подержать их в тепле перед приготовлением.