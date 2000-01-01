Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц
Британские эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц. Правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура, говорится в исследовании, которое приводит Daily Mail.
Специалисты заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Кроме того дверца – наиболее теплое место в холодильнике.
Эксперты советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов, так как яйца легко вбирают в себя запахи. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.
Эксперты отмечают, что в супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это зачастую оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.
В то же время, по мнению некоторых кулинаров, вкус яиц окажется лучше всего, если некоторое время подержать их в тепле перед приготовлением.