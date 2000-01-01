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В Китае выявили случай заражения вирусом Зика | Фото: Thinkstock13.05 01:09   MIGnews.com

В Китае выявили случай заражения вирусом Зика

Власти Китая выявили в провинции Цзянсу на востоке страны случай заражения вирусом Зика, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Заболевшей оказалась 28-летняя девушка из города Наньтун, которая 28 апреля вернулась из Эквадора. По ее словам, в дороге у нее поднялась высокая температура, появилась сыпь, боль в суставах и другие симптомы. В Эквадоре, по словам пациентки, ее кусали комары.

Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.
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